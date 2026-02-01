DAX24.966 +1,0%Est506.048 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9000 -2,5%Nas23.234 +0,9%Bitcoin58.123 -2,6%Euro1,1910 +0,8%Öl68,77 +1,0%Gold5.065 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Stellantis A2QL01 Siemens 723610 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street freundlich -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, DroneShield, Novo Nordisk, Siemens Energy, TUI, SAP, Stellantis, Micron im Fokus
Top News
JPMorgan bleibt für die Alphabet-Aktie bullish: So viel Kursplus ist noch drin JPMorgan bleibt für die Alphabet-Aktie bullish: So viel Kursplus ist noch drin
Micron-Aktie rutscht als potenzieller Verlierer im KI-Rennen ab - NVIDIA als Kunde verloren? Micron-Aktie rutscht als potenzieller Verlierer im KI-Rennen ab - NVIDIA als Kunde verloren?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Aktien New York: Dow fällt moderat unter 50.000 Punkte

09.02.26 16:12 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
50.115,0 PKT -0,7 PKT 0,00%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach seinem Rekordhoch über 50.000 Punkte am Freitag ist der Dow Jones Industrial zum Wochenstart wieder unter die runden Marke gehalten. Im frühen Handel gab der bekannteste Index der New Yorker Wall Street um 0,3 Prozent auf 49.989 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,1 Prozent auf 6.936 Zähler zu. Der NASDAQ 100 sank um 0,1 Prozent auf 25.048 Punkte.

Wer­bung

"Wochenlang mäanderte das US-Index-Flaggschiff Dow Jones unterhalb der magischen Marke von 50.000 Punkten seitwärts, blieb aber immer in Schlagdistanz zu einem Ausbruch. Der ist am Freitag endlich gelungen", schrieb Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx. Nun seien die kommenden Tage entscheidend. Sollte der Dow wieder deutlich unter die runde Marke fallen, "brennt hier etwas an". Zumal zuletzt vor allem solche Aktien nachgefragt worden seien, die von einem breiten Wachstum der US-Wirtschaft profitieren dürften. Das jedoch sei "so aber gar nicht existent", warnte der Experte./ck/he

Mehr zum Thema Dow Jones 30 Industrial

16:55Amazon cuts more corporate jobs in post-pandemic downsize
16:47Apple overtakes Samsung in phones sales worldwide
16:36Boeing modernisiert elf 787 von Japan Airlines
16:33XPipe 21.0: Terminal-Docking für Windows und Cisco-Switch-Integration
16:28ROUNDUP/Aktien New York: Dow pendelt um die 50.000-Punkte-Marke
16:20Could Nvidia Reach $300 in 2026? The Answer May Blow Your Mind.
16:12Aktien New York: Dow fällt moderat unter 50.000 Punkte
16:01Comparative Study: Amazon.com And Industry Competitors In Broadline Retail Industry
mehr