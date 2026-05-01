Aktien New York: Dow gibt leicht nach - Tech-Werte steigen etwas

NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts überraschend stark gestiegener Erzeugerpreise hat der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Mittwoch leicht nachgegeben. Technologiewerte hingegen legten etwas zu. Anleger erhoffen sich hier positive Impulse von dem Staatsbesuch des Präsidenten in China. Donald Trump ist mittlerweile in Peking angekommen.

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Im frühen Geschäft fiel der Dow um 0,3 Prozent auf 49.620 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,1 Prozent auf 7.408 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,3 Prozent auf 29.159 Punkte aufwärts.

Die infolge des Iran-Kriegs höheren Energiekosten trieben im April die Erzeugerpreise. Diese beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Preisentwicklung steht besonders im Fokus an den Finanzmärkten. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins Ende April unverändert in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gehalten./la/he