Aktien New York: Dow gibt nahe Rekordhoch etwas nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Mittwoch in der Nähe ihrer Rekordniveaus mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Nachdem in der vergangenen Woche Bestmarken erreicht wurden, tun sich die wichtigsten Indizes mit einer Fortsetzung der Rally schwer. Schließlich stehen am Donnerstag mit den Inflationsdaten für Januar und am Freitag mit dem ISM-Indikator aus der Industrie wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab im frühen Handel um 0,36 Prozent nach auf 38 832,26 Zähler nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,25 Prozent auf 5065,72 Punkte nach unten. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 verlor 0,60 Prozent auf 17 863,54 Zähler./la/he