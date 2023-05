Aktien New York: Dow gibt wieder nach - Tech-Werte bauen Gewinne aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hat am Donnerstag seinen kräftigen Gewinnen zur Wochenmitte Tribut gezollt und ein wenig nachgegeben. Technologiewerte aber legten etwas weiter zu. Insgesamt herrscht immer noch Zuversicht, dass der politische Streit um die Schuldenobergrenze in der weltgrößten Volkswirtschaft rechtzeitig beigelegt wird.

Der Dow fiel um 0,34 Prozent auf 33 306,13 Punkte. Am Mittwoch war das Börsenbarometer um 1,2 Prozent gestiegen, nachdem hochrangige Vertreter der Demokraten und Republikaner über das Treffen mit US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus zur Schuldenkrise von positiven Zeichen gesprochen. Anfang Juni könnte ein Zahlungsausfall drohen, wenn keine Einigung erzielt wird.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Donnerstag geringfügig auf 4156,74 Zähler nach unten. Der NASDAQ 100 als Auswahlindex der Technologiewerte aber stieg um 0,52 Prozent auf 13 659,40 Punkte./la/ngu