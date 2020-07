Aktien New York: Dow im Plus - Nasdaq schwächelt - UBS: Corona-Folgen spürbar

NEW YORK (dpa-AFX) - Ungeachtet neuer Rekordzahlen von Corona-Neuinfektionen in den USA hat die Wall Street am Freitag nach einem verhaltenen Start moderat zugelegt. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen indes legten nach erreichten Rekordhochs am Vortag eine Pause ein und gaben leicht nach. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann kurz nach dem Börsenstart 0,39 Prozent auf 25 806,45 Punkte und pendelt damit weiterhin innerhalb einer Handelspanne zwischen 25 000 und 26 600 Zählern. Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell ein minimaler Verlust von 0,1 Prozent ab.

Der breiter gefasste S&P 500 legte am Freitag um 0,20 Prozent auf 3158,17 Zähler zu. Der NASDAQ 100 verlor zugleich 0,41 Prozent auf 10 710,04 Punkte.

Die ganze Woche bereits beherrscht die rasante Ausbreitung des Virus im Süden und Westen der USA das Geschehen an der New Yorker Börse. Zuletzt erreichte die Zahl der neu Infizierten im Zuge der Lockerung der Corona-Auflagen einen weiteren Höchststand: Binnen 24 Stunden gab es rund 63 200 weitere Fälle. Damit steige auch die Sorge, dass sich die Wirtschaft der Vereinigten Staaten stärker abschwäche, schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank.

Die Experten der Bank UBS merkten an, dass in den besonders stark betroffenen Bundesstaaten Arizona, Texas, Florida und Kalifornien die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden bereits sinke. "In diesen Staaten mit Ausnahme von Kalifornien nimmt auch die Zahl geöffneter Geschäfte merklich ab", hieß es./ck/stk