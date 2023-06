Aktien New York: Dow im Rückwärtsgang nach langem Wochenende

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende haben die US-Aktienmärkte die neue Börsenwoche mit Verlusten begonnen. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab um 0,48 Prozent auf 34 137 Punkte nach. In der Vorwoche hatte der US-Leitindex um rund 1,3 Prozent zugelegt. "Der Fokus liegt in dieser Woche weiterhin auf den Zentralbanken und auf der Frage, ob wir dem Ende des Straffungszyklus so nahe sind, wie alle glauben", erklärte Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda.

Der marktbreite S&P 500 lag im frühen Handel mit 0,31 Prozent im Minus bei 4396 Zählern. Der technologielastige NASDAQ 100 hielt sich mit einem moderaten Plus von 0,11 Prozent auf 15 098 Punkte etwas besser./bek/nas