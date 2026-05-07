Aktien New York: Dow Jones Industrial klettert auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Vortagesgewinne deutlich ausgebaut und ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Neben weiter nachlassenden Inflationssorgen im Zuge der Hoffnungen auf ein Ende des Iran-Kriegs trieben auch robuste Konjunkturdaten den Leitindex an. So hatte die Wirtschaft zu Beginn des Jahres mehr Fahrt gewonnen als erwartet, und die privaten Einkommen waren unerwartet stark gestiegen.

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Der Dow zog zuletzt um 1,5 Prozent auf 52.612 Punkte an. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,5 Prozent auf 7.391 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,5 Prozent auf 29.365 Punkte nach oben./la/jha/