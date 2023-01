Aktien New York: Dow kann Gewinne nicht halten - Tech-Aktien gefragt

Werbung

Heute im Fokus

Konjunkturoptimismus: DAX schließt fest -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Aktivistischer Investor bei Bayer -- Alibaba-Chef Jack Ma gibt Ant-Führung ab -- Tilray, Tesla im Fokus

Nagarro will Umsatz-Milliarde in 2023 erreichen. LEONI verstärkt Vorstand mit Sanierungsexperte Ziems. Deutsche Fonds stemmen sich gegen Linde-Rückzug aus Frankfurt. Porsche Holding führt Anteilskauf an Porsche Sportwagen AG durch. Intel-Projekt in Magdeburg soll fortgeführt werden. Borgers wird von Autoneum übernommen.