Aktien New York: Dow legt am Ende einer erfreulichen Woche nochmals zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche für den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hat dieser am Freitag noch ein kleine Schippe draufgelegt. Für Unterstützung sorgten Kursgewinne von Schwergewichten wie UnitedHealth, Goldman Sachs und Home Depot. Der Dow legte um 0,3 Prozent auf 35 328 Punkte zu. Damit zeichnet sich für die Woche ein Plus von 2,4 Prozent ab. Am Vortag hatte der Index den höchsten Stand seit April vergangenen Jahres erreicht.

Der technologielastige NASDAQ 100 stabilisierte sich mit einem Plus von 0,37 Prozent auf 15 523 Zähler. Am Donnerstag war der Index nach enttäuschenden Quartalsberichten von Netflix und Tesla um mehr als zwei Prozent abgerutscht. Nach mehr als 40 Prozent Plus des Index in diesem Börsenjahr sind solche kurzfristigen Verkaufswellen aber nicht außergewöhnlich. Der marktbreite S&P 500 legte am Freitag um 0,42 Prozent auf 4554 Punkte zu.

Die Saison der Quartalsbilanzen setzte sich am Freitag mit den Zahlen von American Express fort. Als größter Verlierer im Dow büßten die Aktien 3,2 Prozent ein. Die Erträge des Kreditkartenriesen stiegen nicht so stark wie von Analysten erwartet.

Auch bei den Papieren von SLB (Schlumberger) war die Reaktionen auf die Quartalszahlen negativ: Die Titel des Ölfelddienstleisters, ehemals als Schlumberger bekannt, verloren 2,2 Prozent. Hier blieb der Umsatz hinter den Erwartungen zurück.

Tesla (Tesla) erholten sich mit 1,1 Prozent etwas. Wegen wieder aufgeflammten Sorgen über die Ertragskraft hatte es bei den Papieren des Elektroautobauers am Vortag einen Kursrutsch um fast zehn Prozent gegeben, der die Aktien auf den niedrigsten Stand seit Ende Juni drückte.

Von Montag an soll die Dominanz der wenigen Giganten unter den 100 Nasdaq-Indextiteln verringert werden. Neben Tesla zählen Apple, Microsoft, Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Amazon, NVIDIA und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) zu den "glorreichen Sieben", die mittlerweile mehr als die Hälfte des Indexgewichts ausmachen. Am Freitag könnte es daher nochmals letzte Anpassungen in den Portfolios von Indexfonds oder sogenannten ETFs, die den Index nachbilden, geben. Die Aktien von Meta und Nvidia zeigten am Freitag Schwäche.

Unter den Nebenwerten sackten Sirius XM um 8 Prozent ab. Die Papiere des Satellitenradio-Anbieters waren am Vortag um 42 Prozent nach oben geschnellt. Analyst Vijay Jayant von Evercore ISI sprach mit Blick auf die jüngste Kursrally der Aktien von Eindeckungen durch Leerverkäufer. Das sind spekulative Marktakteure, die auf fallende Kurse gesetzt hatten und daher bei einer entgegengesetzten Bewegung Papiere kaufen müssen./bek/he