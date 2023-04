Aktien New York: Dow mit moderatem Plus und solidem Monatsgewinn

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach kräftigen Kursaufschlägen am Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Freitag eine Atempause gegönnt. Die mit voller Kraft laufende Quartalsberichtssaison der Unternehmen sorgte allerdings für einige deutliche Ausreißer unter den Einzelwerten. Gebremst wurde die Kauflust der Anleger von der nach wie vor hohen Teuerung in den USA.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg im frühen Handel um 0,49 Prozent auf 33 991,47 Punkte zu. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,5 Prozent an. Im Börsenmonat April steht für den Dow ein Plus von rund 2,2 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,45 Prozent auf 4053,89 Zähler. Der NASDAQ 100 legte um 0,16 Prozent auf 13181,07 Punkte zu./edh/he