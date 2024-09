Aktien New York: Dow mit weiterer Bestmarke

NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von aktuellen Inflationszahlen ist die Wall Street am Freitag im frühen Handel auf Erfolgskurs geblieben. Der Dow Jones Industrial erklomm dabei ein weiteres Rekordhoch und notierte zuletzt 0,55 Prozent im Plus bei 42.408,76 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,8 Prozent an.

Für den marktbreiten S&P 500, der tags zuvor eine neue Bestmarke aufgestellt hatte, ging es am Freitag um 0,19 Prozent auf 5.756,01 Zähler nach oben. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 0,02 Prozent auf 20.119,33 Punkte.

In den USA sind die Konsumausgaben im August zum Vormonat weniger als von Analysten erwartet gestiegen. Die Stimmung der US-Verbraucher - gemessen am Uni-Michigan-Index - hellte sich im September stärker als erwartet auf. Der Anstieg des PCE-Deflators der persönlichen Konsumausgaben - das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed - blieb ebenfalls hinter den Prognosen zurück. Damit steht der an den Börsen erhofften, weiteren US- Zinssenkung im November kaum noch etwas im Wege./edh/men