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Aktien New York: Dow moderat im Minus - Iran-Krieg bleibt im Fokus

04.05.26 16:14 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind relativ wenig bewegt in die neue Börsenwoche gestartet. Im Anlegerfokus stehen Meldungen rund um den Iran-Krieg. Der Dow Jones Industrial sank am Montag im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 49.287 Punkte. Der marktbreite S&P 500 zeigte sich kaum verändert bei 7.229 Zählern. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,2 Prozent auf 27.758 Punkte nach oben.

Die USA dementierten, dass die iranischen Streitkräfte ein US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben. Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom teilte mit, entsprechende Berichte iranischer Medien seien falsch. Für etwas Hoffnung sorgte die Nachricht, dass zwei Handelsschiffe, die unter US-Flagge fahren, nach Angaben des US-Militärs die Straße von Hormus passiert hätten. Sie setzten ihre Reise nun sicher fort. Die neue Initiative zielt darauf ab, die für den weltweiten Ölhandel wichtige Meerenge für die Schifffahrt wieder freizumachen./edh/he