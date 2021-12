Aktien New York: Dow moderat im Plus nach kräftiger Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally der vergangenen beiden Tage haben es die Anleger an den US-Börsen zur Wochenmitte zunächst ruhig angehen lassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) lag am Mittwoch im frühen Handel mit 0,13 Prozent moderat im Plus bei 35 766 Punkten. An den beiden Vortagen war der Dow bereits um mehr als drei Prozent gestiegen.

Der marktbreite S&P 500 zeigte sich am Mittwoch mit plus 0,07 Prozent auf 4690 Punkte wie der Dow nur wenig bewegt. Für den zuletzt stärker gestiegenen technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,12 Prozent abwärts auf 16 306 Punkte./bek/jha/