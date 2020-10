Aktien New York: Dow nach Kursrutsch am Vortag stabil - Nasdaq deutlich im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag einen Stabilisierungsversuch gestartet. Stützend wirkten Konjunkturdaten und überwiegend erfreuliche Quartalsberichte, während die Zahl der Corona-Neuinfektionen weltweit weiter steigt und in den Vereinigten Staaten die Präsidentschaftswahlen immer näher rücken.

Rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss sank der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,23 Prozent auf 27 622,65 Punkte. Am Montag war der Wall-Street-Index nach einer bereits schwachen vorangegangenen Börsenwoche zunächst unter die Marke von 28 000 Punkten und dann zeitweise auf den tiefsten Stand seit Ende September gesackt. Der marktbreite S&P 500 pendelte am Dienstag zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten und legte zuletzt um 0,17 Prozent auf 3407,14 Punkte zu. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 stieg um 0,96 Prozent auf 11 615,25 Zähler.

Auf Seiten der Wirtschaft stach hervor, dass die Hauspreise im August deutlich stärker als erwartet gestiegen waren und US-Unternehmen trotz der angespannten Corona-Lage zudem weiter in größere Anschaffungen wie Maschinen investierten. So wurde im September der fünfte Anstieg in Folge gemeldet, nachdem die Bestellungen langlebiger Güter im Frühjahr coronabedingt eingebrochen waren.

Die kommende Woche anstehende Präsidentschaftswahl im Blick rechnet Analyst Ricardo Evangelista vom Broker ActivTraders vorerst mit weniger Schwankungen an den Börsen, bis sich ein Ergebnis über die künftige Besetzung im Weißen Haus abzeichnet. Den Wahlen misst er zugleich angesichts der Pandemie, des China-Konflikts und einer zunehmenden Polarisierung ein noch größeres Gewicht als sonst bei. Die Auswirkungen seien zudem in gleich mehreren marktsensiblen Bereichen spürbar, darunter auch dem Streit über ein neues Konjunkturpaket.

Unternehmensseitig lieferte am Dienstag vor allem die Berichtssaison den Stoff für Kursbewegungen in die eine oder andere Richtung. Unter den Pharmawerten zählten die Aktien von Merck & Co (Merck) zunächst zu den Gewinnern. Zuletzt verloren sie 0,1 Prozent. Pfizer sanken um 0,3 Prozent und Eli Lilly (Eli Lilly and) um 5,8 Prozent.

Bei Merck schauten die Anleger vor allem auf die angehobene Gewinnprognose, während bei Eli Lilly die enttäuschende Gewinnentwicklung im dritten Quartal im Blick stand. Die Quartalsbilanz des Branchengiganten Pfizer fiel wie erwartet aus, wobei Anleger vor allem auf das Thema Impfstoff gegen Covid-19 fokussiert waren. Die Jahresziele engte Pfizer zugleich leicht ein, wobei als Wermutstropfen die bereinigte Ergebnisspanne je Aktie und auch die für den Umsatz nach oben hin etwas gekappt wurde.

Caterpillar (Caterpillar) war Schlusslicht im Dow mit minus 2,6 Prozent. Die Corona-Krise sorgte bei dem Baumaschinenhersteller im dritten Quartal erneut für herbe Geschäftseinbußen. Die Aktien von 3M verloren 1,7 Prozent. Der Mischkonzern lieferte solide Quartalszahlen, die laut RBC operativ gesehen aber nicht sonderlich überraschten.

Raytheon Technologies (Raytheon Technologies) verloren im S&P 500 rund 5 Prozent. Der Rüstungs-, Elektronik- und Technologiekonzern legte nach Ansicht der Credit Suisse ein etwas besser als erwartetes Zahlenwerk vor, auch wenn der Ausblick der Luftfahrtsparte weiterhin ausgesetzt blieb. Einen Blick wert waren zudem die Anteilscheine des Motorradbauers Harley-Davidson, die nach einem Gewinnsprung im dritten Quartal um knapp 24 Prozent nach oben schossen und damit ihre coronabedingten Kursverluste seit Ende Februar wieder wettmachten.

Abseits der Unternehmensberichte machten außerdem AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) und Xilinx Schlagzeilen. Der Chipentwickler Advanced Micro Devices (AMD) will den Konkurrenten Xilinx übernehmen. Der Preis pro Xilinx-Papier soll bei 143 Dollar liegen. Während Xilinx als Spitzenwert im Nasdaq-100-Index um knapp 8 Prozent auf 123,40 US-Dollar zulegten, gaben AMD am Index-Ende um 5,0 Prozent nach. Intel büßten 2,0 Prozent ein, denn mit der Xilinx-Übernahme dürfte es für den weltgrößten Chiphersteller auf dem Markt für PC-Prozessoren enger werden.

Tiffany (TiffanyCo ) zogen zuletzt um 5,2 Prozent an. Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) verhandelt der "Financial Times" zufolge mit der US-Juwelierkette über eine Senkung des Übernahmepreises. Damit wollten die Unternehmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung aus dem Wege gehen, berichtete die Wirtschaftszeitung unter Berufung auf Insider.

Im Nebenwerte-Bereich stachen die Anteilscheine des biopharmazeutischen Unternehmens Catabasis Pharmaceuticals mit einem Kurseinbruch von 70 Prozent hervor. Die präklinischen Untersuchungsergebnisse einer wichtigen Medikamentenstudie zum Wirkstoff Edasalonexent gegen die muskuläre Erbkrankheit Duchenne im Kindesalter verfehlten die Erwartungen./ck/he