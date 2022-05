Aktien New York: Dow, Nasdaq & Co nach jüngster Schwäche etwas erholt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den hohen Verlusten zum Wochenauftakt haben sich die Aktienkurse in den USA am Dienstag im frühen Handel stabilisiert. Inmitten der Nervosität über die Geldpolitik der US-Notenbank bestehe wieder eine gewisse Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten, hieß es aus dem Handel. Die Anleger blieben aber gefangen zwischen einer hartnäckig hohen Inflation und einer restriktiven Politik der Zentralbanken, die das Wirtschaftswachstum verlangsamen und einige Länder sogar in eine Rezession stürzen könnte.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 1,39 Prozent auf 32 693 Punkte zu, nachdem er am Vortag auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr abgesackt war. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 1,53 Prozent auf 4052 Punkte aufwärts. Der NASDAQ 100 stieg um 2,14 Prozent auf 12 449 Punkte. Der technologielastige Index war am Vortag auf den tiefsten Stand seit Ende 2020 gefallen./bek/jha/