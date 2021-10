Aktien New York: Dow-Rekordjagd pausiert - Nasdaq aber im Rallymodus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Rekordrally an den US-Börsen ist am Mittwoch im Zuge durchwachsener Quartalszahlen nur an der Nasdaq-Börse weiter gegangen. Bei den Standardwerten im Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ließen es die Anleger erst einmal ruhiger angehen, wie der Leitindex zwei Stunden vor Schluss mit einem Abschlag von 0,24 Prozent auf 35 669,51 Punkte zeigte. Am Vortag hatte er sich mit knapp 35 893 Punkten in der Spitze weiter der 36 000er Marke genähert.

Dafür ging aber der gute Lauf an der Nasdaq weiter, nach Zahlen unter anderem beflügelt von einem Höhenflug der Alphabet- und Microsoft-Aktien. Der Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um zuletzt 0,99 Prozent auf 15 714,09 Punkte, in der Spitze hatte er ein Rekordhoch bei 15 729 Zähler erreicht. Der marktbreite S&P 500 schaffte es zwar bei 4579,96 Punkten mit 0,11 Prozent ins Plus, er konnte damit aber keine erneute Bestmarke aufstellen.

In der bisher stark verlaufenen Berichtssaison gab es am Mittwoch eine ganze Flut an hochkarätigen Geschäftszahlen zu verarbeiten, darunter jene des Softwarekonzerns Microsoft, des Flugzeugbauers Boeing, des Kreditkartenkonzerns Visa und der Google-Mutter Alphabet. Die Reaktionen darauf fielen dieses Mal insgesamt etwas durchwachsener aus.

Vertreter mit positiven Reaktionen auf die Zahlen waren am Mittwoch im Dow die Aktien von Microsoft, Coca-Cola und McDonalds. Microsoft nahm mit einem Anstieg um fünf Prozent die Spitze ein, die Aktie blieb auf Rekordjagd. Dank der florierenden Cloud-Dienste verdiente der Softwareriese im vergangenen Geschäftsquartal prächtig. Im Vergleich zu Apple holte die Aktie weiter auf, was das Rennen um das weltweit wertvollste Unternehmen betrifft.

Coca-Cola und McDonalds folgten auf den Dow-Rängen mit Anstiegen um 1,7 respektive 2,8 Prozent. Sie überzeugten mit Quartalszahlen, die die Erwartungen übertrafen. Im Falle von Coca-Cola sorgte außerdem ein angehobener Gewinnausblick für die gute Stimmung. Bei Boeing waren die Reaktionen der Anleger derweil verhaltener, wie ein moderater Kursverlust von 0,2 Prozent zeigt.

Eine herbe Enttäuschung gab es hingegen für die Visa-Anleger (Visa), hier rutschte der Kurs um 5,4 Prozent ab. Im vergangenen Quartal gab es zwar einen kräftigen Gewinnsprung. Experten zufolge wurde dies aber vom enttäuschenden Ausblick auf das Jahr 2022 getrübt. Auch die MasterCard-Aktien wurden davon mitbelastet, sie sackten sogar um 5,7 Prozent ab.

An der Nasdaq-Börse galten neben Microsoft die Aktien von Alphabet (Alphabet A (ex Google)) mit einem Sprung auf Rekordniveau als Stimmungstreiber. Zuletzt betrug das Kursplus beider Aktiengattungen etwas mehr als sechs Prozent. Die Google-Mutter profitierte im vergangenen Quartal mit einem Gewinnsprung weiter enorm von der Digitalisierungsbewegung in der Corona-Pandemie. "Ein weiteres starkes Werbequartal mit kaum einem Kratzer", zog Jefferies-Analyst Brent Thill ein erstes Fazit.

Im Chipsektor fielen die Reaktionen auf Quartalszahlen gemischt aus. Die Aktien von Texas Instruments sackten um fast fünf Prozent ab, dem standen sektorintern aber Kursgewinne von einem halben Prozent beim Prozessorhersteller AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) gegenüber. Bei Texas wurde ein enttäuschender Umsatzausblick für die Verluste verantwortlich gemacht.

Am breiten Markt rückten unter anderem die Aktien von General Motors mit einem Kursrutsch um 4,1 Prozent negativ ins Blickfeld. Analyst Joseph Spak von der kanadischen Bank RBC sah die Zahlen des Autobauers zwar über den Erwartungen, betonte aber nach einem guten Lauf der Aktien in den vergangenen zwei Monaten die Gefahr von Gewinnmitnahmen.

Ein deutlich negativer Zahlenvertreter waren obendrein die Aktien des Neo-Brokers Robinhood. Eine enttäuschende Umsatzentwicklung ließ hier die Aktien um 10,5 Prozent einbrechen. Mit 35,42 US-Dollar rutschte der Kurs unter den Ausgabepreis, der beim Börsengang im Juli 38 Dollar betragen hatte./tih/he