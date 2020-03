Aktien New York: Dow richtungslos nach historischem Erholungsplus der Vorwoche

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hat sich am Montag zum Handelsstart richtungslos gezeigt. Die Krise mit weltweit steigenden Zahlen von Infektionen und am neuartigen Coronavirus Verstorbenen hat die Finanzmärkte weiter im Griff. Die hohe Unsicherheit löst immer wieder Schwankungen aus.

Im frühen Handel drehte das weltweit wichtigste Börsenbarometer an der New Yorker Wall Street nach einem freundlichen Start in die Verlustzone. Bald darauf zeigte es sich dann mit plus 0,04 Prozent auf 21 644,88 Punkten kaum verändert im Vergleich zum Freitagsschluss. Da hatte der Dow zwar nach einer im Wochenverlauf ausgeprägten Berg- und Talfahrt 4 Prozent eingebüßt, aber dennoch in Summe einen historischen Erholungsgewinn von knapp 13 Prozent eingeheimst.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Montag um 0,71 Prozent auf 2559,45 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 rückte um 1,47 Prozent auf 7699,95 Punkte vor.

Nachrichtlich dreht sich weiter alles um die Corona-Krise und die erlahmte Wirtschaft. US-Präsident Donald Trump bereitete die Amerikaner auf dramatische Opferzahlen vor. Wenn es gelinge, die Todeszahl auf 100 000 zu begrenzen, "dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht", sagte er. Zudem verlängerte er auch die ursprünglich bis zum 30. März geltenden Richtlinien zur sozialen Distanzierung um einen Monat.

"Trump vollzieht erneut eine Kehrtwende von der Kehrtwende und rudert in Sachen frühzeitiger Öffnung der US-Wirtschaft zurück", sagte Marktbeobachter Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Stanzl sieht darin jedoch auch etwas Gutes, falls die vom US-Präsident aufgestellten Zeitpläne verlässlicher würden./ck/he