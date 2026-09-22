Aktien New York: Dow schwächelt - Nasdaq weiter aufwärts

22.09.26 20:12 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgaben, ging es für die Technologietitel an der Nasdaq weiter nach oben.

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Der Dow Jones Industrial verlor 0,3 Prozent auf 51.875 Punkte, nachdem er tags zuvor um 0,7 Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 notierte 0,1 Prozent im Plus bei 7.770 Zählern. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,7 Prozent auf 30.681 Punkte nach oben. Damit nähert sich der technologielastige Index seinem Rekordhoch vom Juni bei 30.762 Punkten.

Marktbeobachter achteten auf Anzeichen für diplomatische Fortschritte im Nahost-Konflikt sowie auf eine Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus, hieß es. Er gehe davon aus, dass Teheran nach den US-Kongresswahlen im November ein Abkommen mit Washington schließen werde, sagte Präsident Donald Trump in einer Rede vor der UN-Vollversammlung in New York und fügte hinzu, dass derzeit mehr Öl fließe als jemals zuvor seit Beginn des Krieges.

Unterdessen sanken die Ölpreise weiter, nachdem der Iran Verhandlungsbereitschaft zur Beilegung des Kriegs mit den USA signalisiert hatte. Irans Präsident Massud Peseschkian wird am Mittwoch vor der UN-Generalversammlung in New York eine Rede halten. Trump zufolge hat es bereits ein erstes Treffen zwischen einem US-Team und einer iranischen Delegation gegeben.

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Die Aktien von Amgen verteuerten sich an der Dow-Spitze um 4,0 Prozent. Der Pharmakonzern hatte positive vorläufige Ergebnisse einer Phase-3-Studie zum Präparat Dazodalibep gegen die Autoimmunerkrankung Sjögren-Syndrom vorgelegt. Schlusslicht im Dow waren die Titel des Telekomindustrie-Ausrüsters Cisco, die ohne fundamentale Nachrichten um 6 Prozent auf den tiefsten Stand seit Mai abrutschten.

Die Aktien von Shopify (Shopify A) legten um 7,2 Prozent zu, nachdem neue Tools von Partnerunternehmen eingeführt worden sind, die Shopify-Händlern den grenzüberschreitenden Vertrieb, den Versand und den internationalen Handel vereinfachen sollen.

Die Papiere des asiatischen Fahrdienstleisters und Tech-Unternehmens Grab verbuchten ein Kursplus von 10 Prozent. Ihnen half die Meldung, dass Konzernchef Anthony Tan der US-Börsenaufsicht SEC umfangreiche Aktienkäufe gemeldet hatte.

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Auch beim Videospiele-Händler GameStop sorgten sogenannte Insider-Aktienkäufe für einen Kursanstieg von 5,8 Prozent.

Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Alibaba (Alibaba Group) stiegen um 0,6 Prozent. Der chinesische Online-Händler bringt den nach eigenen Angaben leistungsstärksten KI-Chip Chinas auf den Markt. Dieser soll dem Branchenführer NVIDIA Konkurrenz machen und den massiven Ausbau der eigenen Rechenzentrumskapazitäten in den kommenden Jahren unterstützen./edh/nas