Aktien New York: Dow schwächelt weiter - Nasdaq-Rally stockt

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rekordlauf von Nasdaq und S&P 500 in den vergangenen Tagen haben die US-Börsen am Freitag eine Pause eingelegt. Es ging überwiegend leicht abwärts, wobei allerdings die Technologiebranche von einem optimistischeren Ausblick des Mediensoftwarekonzerns Adobe gestützt wurde. Daten zu den Einfuhrpreisen im Mai bewegten indes kaum. In Kürze könnte aber das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima beachtet werden.

Für den Dow Jones Industrial ging es kurz nach dem Handelsstart um 0,34 Prozent auf 38 518,16 Punkte abwärts, womit der bekannteste Wall-Street-Index an seine schwächelnde Entwicklung im Wochenverlauf anknüpfte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,23 Prozent auf 5421,29 Punkte und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 hielt sich mit minus 0,04 Prozent auf 19 569,15 Zähler stabil./ck/men