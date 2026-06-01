Aktien New York: Dow setzt Rekordlauf fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt ist der Dow Jones Industrial auf Rekordkurs geblieben. Am Mittwoch stützte weiterhin die Aussicht auf einen dauerhaften Frieden in Nahost die Kurse. Die G7-Staaten sehen in dem Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zudem eine "historische Chance", Teheran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern.

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Der Dow stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 52.217 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,2 Prozent auf 7.525 Punkte zu. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,7 Prozent auf 30.168 Punkte nach oben.

Der von US-Präsident Donald Trump erzielte Deal, der am Freitag von beiden Kriegsparteien unterzeichnet werden soll, könne "Frieden und Sicherheit für alle in der Region bringen", hieß es in einer Erklärung der Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfeltreffen im französischen Evian. In Bezug auf die Straße von Hormus bekräftigten die G7-Staaten, dass "das Recht auf ungehinderte und gebührenfreie Durchfahrt die Grundlage des internationalen Handels bildet". Die Hoffnung auf ein Ende des Krieges und die damit einhergehende Freigabe der Straße von Hormus hat den Ölpreis jüngst nach unten gedrückt und so Inflationssorgen am Markt gelindert./la/men