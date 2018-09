Aktien New York: Dow stabil - An der Nasdaq nehmen Anleger Gewinne mit

NEW YORK (dpa-AFX) - Uneinheitlich hat sich am Mittwoch die Wall Street präsentiert. Während der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) leicht zulegte, ging es vor allem an der Technologiebörse Nasdaq abwärts. Unter dem Strich überwogen die Kursverluste. Für Druck auf die Aktien sorgte Beobachtern zufolge nicht zuletzt der fortdauernde Verfall der Währungen der Schwellenländer. Hinzu kam erneut die Ungewissheit mit Blick auf die weltweiten Handelsbeziehungen.

"Die Investoren fragen sich, wie weit der Ausverkauf der Währungen noch gehen kann", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Die nächste Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed Ende September gelte als sicher. Damit könne der Druck auf die Devisen der Emerging Markets anhalten.

Der Dow legte um 0,11 Prozent auf 25 982,32 Punkte leicht zu. Der marktbreite S&P 500 gab dagegen um 0,22 Prozent auf 2890,42 Punkte nach. Bei den Technologieaktien senkten die Anleger hingegen den Daumen: Der NASDAQ 100 büßte knapp 1 Prozent auf 7549,18 Zähler ein. Der Index war den Sommer über von einem Rekordhoch zum nächsten geeilt. Anleger strichen nun Gewinne ein.

Papiere von Amazon, die am Vortag beim Börsenwert erstmals die Schwelle von einer Billion US-Dollar überschritten hatte, verloren 1,6 Prozent. Die Kurse anderer Branchengrößen wie Netflix, Microsoft, Facebook und der Google-Holding Alphabet (Alphabet C (ex Google)) verloren zwischen 1 und 4 Prozent.

Aktien von Halliburton rutschten um 5,5 Prozent ab. Der Zulieferer für die Öl- und Gasförderung erklärte, dass schwache Preise auf den Gewinn drücken dürften. Das Unternehmen zeigte sich davon überrascht. Grund dafür sei eine schwächere Förderung in den Bundesstaaten Texas und New Mexiko, aber auch im Nahen Osten. Im Sog von Halliburton gaben auch die Aktien des Konkurrenten Schlumberger um 2 Prozent nach.

Papiere von Tesla weiteten die Verluste vom Dienstag aus und fielen um 3,3 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Ende Mai. Am Vortag hatten eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs und die Präsentation eines Elektrofahrzeugs durch Daimler den Tesla-Kurs belastet. Nun ging auch Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) in die Offensive und kündigte batteriebetriebene Fahrzeuge an, um Tesla im Kampf um die Gunst der Verbraucher die Stirn zu bieten.

Kursgewinne strichen Anleger auch bei den Kreditkartenkonzernen ein. So büßten Visa 2,7 Prozent ein und MasterCard 2,3 Prozent. Der Kurs des Zahlungsabwicklers Paypal sank um 3,1 Prozent. Alle drei Aktien waren am Dienstag noch auf Rekordstände gestiegen, angetrieben von der ungebrochen robusten US-Konjunktur und dem damit verbundenen starken Konsum der US-Verbraucher./bek/jha/