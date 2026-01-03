DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6100 -1,4%Nas22.844 -1,3%Bitcoin57.404 -0,2%Euro1,1799 -0,1%Öl70,82 -0,2%Gold5.196 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX letztlich moderat im Plus -- Dow stabil -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
KI-Schock an der Wall Street: Wie Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck setzt KI-Schock an der Wall Street: Wie Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co. unter Druck setzt
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York: Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia belastet

26.02.26 20:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.843,9 PKT -308,2 PKT -1,33%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Deutliche Kursverluste von NVIDIA trotz starker Zahlen des KI-Champions haben die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag belastet. Die Standardwerte an der Wall Street tendierten - ungeachtet größerer Kursschwankungen einzelner Aktien - hingegen stabil.

Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt praktisch unverändert bei 49.487 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,8 Prozent auf 6.892 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 1,5 Prozent auf 24.962 Punkte abwärts.

Die Aktien des wohl weltweit wichtigsten Halbleiterkonzerns Nvidia sackten zuletzt um 5,1 Prozent ab, nachdem sie im vorbörslichen Handel noch moderat zugelegt hatten. Marktstratege Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset sagte, es reiche inzwischen nicht mehr, die Erwartungen zu übertreffen. Der KI-Zyklus sei vielmehr bereits so weit fortgeschritten, dass sich die Anleger zunehmend fragten, wie lange es noch so rasant weitergehen werde.

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank verwies auf die Zweischneidigkeit der starken Nvidia-Zahlen und der Aussagen zur weiteren Geschäftsentwicklung: "Längst sind Signale eines schnelleren KI-Ausbaus, wie sie Nvidia lieferte, kein Grund mehr für Anleger, in Jubel-Arien zu verfallen. Sie kennen die Kehrseite der Medaille: die Disruption durch KI. Wenn der KI-Ausbau schneller verläuft als gedacht, ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass dies ebenso für die KI-Disruption gilt."

Wer­bung

Der Nvidia-Kursabschlag zog vor allem andere Aktien aus dem Halbleitersektor in Mitleidenschaft. So verbuchten die Anteilscheine von Broadcom, Intel, Applied Materials und Lam Research Verluste zwischen 3,1 und 5,8 Prozent.

Die Papiere von Salesforce waren mit einem Kursanstieg von 3,3 Prozent der Spitzenreiter im Dow. Der Softwarekonzern konnte mit seinem Umsatzausblick auf das angelaufene Geschäftsjahr die Sorgen um eine Bedrohung des Geschäftsmodells durch Künstliche Intelligenz offenbar zerstreuen. Zur guten Stimmung dürfte auch die Ankündigung eines großen Aktienrückkaufprogramms beigetragen haben. Seit dem jähen Abrutschen etwa Mitte Januar hat der Kurs aber immer noch ein Viertel eingebüßt.

Um mehr als 35 Prozent auf den tiefsten Stand seit drei Monaten sackten die Aktien von Array (Array Technologies) ab. Der Solartracker-Hersteller enttäuschte die Anleger mit seinem Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Die Papiere von C3.ai fielen auf ein Rekordtief und brachen um knapp 20 Prozent ein. Das Softwareunternehmen reduzierte sein Umsatzziel für 2026.

Wer­bung

Die Anteilscheine von Janus Henderson (Janus Henderson Group) profitierten von einem Übernahmeangebot von Victory Capital für den Vermögensverwalter und gewannen 6,0 Prozent auf 53,17 US-Dollar. Victory bietet den Janus-Aktionären insgesamt 57,04 Dollar je Aktie. Bereits vor zwei Monaten hatte Trian Fund Management eine Kaufofferte von 49 Dollar je Janus-Aktie vorgelegt./edh/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

20:51Salesforce Is Buying Back $50 Billion of Its Own Stock. Should You Be Buying Too?
20:36Why IMAX Stock Is Rocketing Higher Today
20:10Nvidia Just Delivered Spectacular News to Shareholders. Here's What You Need to Know.
20:02Handel in New York: NASDAQ Composite fällt
20:00Aktien New York: Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia belastet
19:58Salesforce Stock Climbs Thursday: What's Going On?
19:57Salesforce: Agentforce To Drive Positive Estimate Revisions, Says Bullish Analyst
19:54These Analysts Increase Their Forecasts On United Therapeutics After Upbeat Q4 Earnings
mehr