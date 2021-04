Aktien New York: Dow steigt auf Rekordhoch - Goldman Sachs an der Spitze

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ist am Mittwoch im frühen Handel auf ein Rekordhoch gestiegen. Er rückte um 0,45 Prozent auf 33 828 Punkte vor und wurde von den Kursgewinnen der Goldman-Sachs-Aktie (Goldman Sachs) angetrieben nach einem Rekordgewinn der Investmentbank. Am Vortag war der Dow noch mit leichten Verlusten hinter anderen großen US-Börsenbarometern zurückgeblieben.

Der am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch gestiegene NASDAQ 100 gab um 0,12 Prozent auf 13 970 Punkten nach. Der marktbreite S&P 500 lag mit 0,11 Prozent auf 4146 Zähler im Plus, verblieb damit aber knapp unter dem Rekordhoch vom Vortag.

Goldman Sachs überzeugte die Anleger mit einem rekordhohen Quartalsgewinn von 6,7 Milliarden US-Dollar. Mit einem Kursplus von 2,8 Prozent setzten sich die Aktien an die Spitze des Dow. Die Kurse von JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) und Wells Fargo (Wells FargoCo) fielen dagegen nach den Quartalsberichten der beiden Geldhäuser./bek/he