Aktien New York: Dow steigt auf Rekordhoch - Goldman Sachs an Spitze

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) ist am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen. Er rückte um 0,56 Prozent auf 33 867 Punkte vor und wurde von den Kursgewinnen der Goldman-Sachs-Aktie (Goldman Sachs) angetrieben nach einem Rekordgewinn der Investmentbank. Am Vortag war der Dow noch mit leichten Verlusten hinter anderen großen US-Börsenbarometern zurückgeblieben.

Auch der marktbreite S&P 500 erreichte einen weiteren Höchststand. Zuletzt trat er jedoch mit 4142 Zählern auf der Stelle. Der am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch gestiegene NASDAQ 100 hinkte hingegen mit minus 0,73 Prozent auf 13 884 Punkte diesmal hinterher. Die Kurse von Trendsettern und Schwergewichten wie Amazon, Apple, Facebook und Netflix gaben nach.

Goldman Sachs (Goldman Sachs) überzeugte die Anleger mit einem rekordhohen Quartalsgewinn von 6,7 Milliarden US-Dollar. Mit einem Kursplus von 3 Prozent setzten sich die Aktien an die Spitze des Dow. Die Investmentbank profitierte vor allem von einem Boom im Wertpapierhandel und im Kapitalmarktgeschäft.

JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) konnte dagegen nicht vom Quartalsbericht der Bank profitieren und gab als Schlusslicht im Dow um 1,5 Prozent nach. JPMorgan-Chef James Dimon sagte, die Kreditnachfrage bleibe "herausfordernd". Hintergrund sind die gestiegenen Kapitalmarktzinsen, die bereits das Hypothekengeschäft beeinträchtigen können.

Die Papiere von Wells Fargo stiegen nach anfänglichen Verlusten um 5,1 Prozent. Der Chef des Finanzdienstleisters Charles Scharf sagte in einer Konferenz, er könne sich vorstellen, die Dividende auf ein "vernünftigeres Niveau" anzuheben.

Furios verlief der erste Handelstag der Bitcoin-Handelsplattform Coinbase. Die Papiere der größten US-Handelsplattform für Krypto-Währungen haben an diesem Mittwoch den Handel an der New Yorker Tech-Börse Nasdaq aufgenommen. Erst nach vier Handelsstunden wurde ein erster Kurs von 381 US-Dollar ermittelt, der dann rasch deutlich über 400 Dollar stieg. Der Referenzpreis für die Aktien hatte zuvor bei 250 Dollar gelegen.

Der Zeitpunkt könnte angesichts der aktuellen Bitcoin-Rekordjagd kaum günstiger sein. Die Finanzmärkte fieberten schon seit Wochen auf das Debüt hin. Für die boomende, aber lange als abenteuerliche Randerscheinung der Finanzwelt abgetane Nische der Cyber-Devisen ist es ein Meilenstein auf dem Weg in den Wall-Street-Mainstream./bek/he