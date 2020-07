Aktien New York: Dow steigt in Hoffnung auf Corona-Impfstoff

NEW YORK (dpa-AFX) - Neu aufkeimende Hoffnung auf einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 hat den Standardwerten an der Wall Street weiteren Auftrieb gegeben. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), der am Vortag bereits um mehr als 2 Prozent gestiegen war, überwand am Mittwoch erstmals seit mehr als einem Monat wieder die Marke von 27 000 Punkten und stand zuletzt 0,79 Prozent höher bei 26 851,95 Punkten.

Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,84 Prozent auf 3224,23 Zähler, nachdem er im Handelsverlauf den höchsten Stand seit Ende Februar erreicht hatte. Die Technologiewerte aber konnten nicht von der Entwicklung profitieren: Der NASDAQ 100 gab um 0,10 Prozent auf 10 678,81 Punkte nach. Er hatte allerdings erst am Montag ein Rekordhoch erreicht.

Ein experimenteller Coronavirus-Impfstoff der Biotech-Firma Moderna zeigt einer Studie zufolge nach ersten Tests ermutigende Ergebnisse. In der ersten Phase der klinischen Tests hätten die Probanden Antikörper gegen den Erreger Sars-CoV-2 entwickelt, teilte das an der Studie beteiligte Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten mit. Der Impfstoff soll bereits ab Ende Juli an rund 30 000 Probanden getestet werden.

"Die Aktienmärkte bekommen Rückenwind von einem viel versprechenden Impfstoff", schrieb Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Damit dürfte das Rennen der Unternehmen, mit einem Impfstoff als erstes auf den Markt gehen zu können, noch mehr Fahrt aufnehmen.

Analyst Mark Chandler von der kanadischen Bank RBC ergänzte mit Blick auf die positiven Nachrichten von Moderna: "Die anhaltenden Spannungen zwischen Washington und China sowie die täglichen Rekordzahlen an Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Florida und Teilen von Kalifornien konnten die Begeisterung an den Aktienmärkten nicht dämpfen."

Die Aktien von Moderna schnellten auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt gut fünf Prozent. Biotech-Analyst Cory Kasimov von der Bank JPMorgan sprach von "ermutigenden Zeichen der Wirksamkeit" des Impfstoffs in der neuen Studie. Laut dem Analyst Michael Yee vom Brokerhaus Jefferies dürfte nun die Zuversicht zunehmen, dass es bald möglicherweise einen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit gebe.

Wie schon zuvor in Europa beflügelte auch an der Wall Street die Hoffnung auf einen Impfstoff insbesondere die Aktien von Unternehmen aus der Luftfahrtindustrie, die besonders stark unter den virusbedingten Einschränkungen leidet. So schnellten die Anteilscheine der Fluggesellschaften Delta Air Lines, United Airlines und American Airlines zwischen gut 7 und fast 13 Prozent in die Höhe. Die Papiere des Flugzeugbauers Boeing gewannen unter den Favoriten im Dow mehr als 4 Prozent.

Daneben standen die Quartalsberichte großer Konzerne im Fokus. Die Investmentbank Goldman Sachs verdoppelte in der weltweiten Erholungs-Rally der Börsen die Einnahmen im Anleihen- und Aktienhandel nahezu. Damit übertraf sie die Erwartung von Analysten deutlich. Für die Aktien ging es um rund ein Prozent nach oben.

Nicht gut kamen die Geschäftszahlen des Krankenversicherers UnitedHealth an. Die in diesem Jahr bereits recht gut gelaufenen Papiere büßten am Dow-Ende rund 2 Prozent ein. Analyst Gary Taylor von JPMorgan lobte zwar das stark verlaufene zweite Quartal, bemängelte zugleich aber die Prognosen für den Rest des Jahres als "viel zu vorsichtig"./la/he