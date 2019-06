Aktien New York: Dow tritt nach zwei starken Tagen auf der Stelle

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei starken Börsentagen haben die US-Aktien am Donnerstag eine Pause eingelegt. Die mit der Hoffnung auf Zinssenkungen verbundene Euphorie ließ wieder nach. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) lag im frühen Handel moderate 0,03 Prozent höher bei 25 548,08 Punkten. Der Leitindex hatte in den vergangenen beiden Sitzungen um knapp drei Prozent zugelegt.

Auch könnten Anleger vor dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für den Mai das Pulver noch trocken halten. Zumal am Vortag der Stellenzuwachs in der Privatwirtschaft im Mai eine herbe Enttäuschung gewesen war. Der marktbreite S&P 500 notierte im frühen Handel 0,07 Prozent höher bei 2828,22 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gab um 0,02 Prozent auf 7219,61 Zähler nach./bek/he