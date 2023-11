Aktien New York: Dow weiterhin auf Richtungssuche

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben es wie an den Vortagen auch am Donnerstag ruhig angehen lassen. Nach der jüngsten Rally fehlt den US-Börsen weiter die Kraft für größere Sprünge. Im Blick stehen wöchentliche Daten vom Arbeitsmarkt und Quartalsberichte größerer US-Unternehmen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte im frühen Handel 0,23 Prozent tiefer bei 34 033,99 Punkten. Der US-Leitindex hatte tags zuvor nach sieben freundlichen Handelstagen minimal schwächer geschlossen. Seit Beginn seiner Erholung hat er inzwischen etwas mehr als fünf Prozent gewonnen.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Donnerstag um 0,15 Prozent auf 4376,14 Zähler nach unten. Der NASDAQ 100 verlor 0,06 Prozent auf 15 304,44 Punkte. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Index war am Mittwoch den neunten Handelstag in Folge gestiegen. Sein Plus beträgt inzwischen 8,5 Prozent./edh/he