Aktien New York: Durchwachsener Auftakt - Nvidia kurz dran am Rekord

28.08.25 16:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der in Teilen etwas enttäuschende Ausblick des KI-Chipriesen NVIDIA hat am Donnerstag an den New Yorker Börsen keine Erschütterungen verursacht. Aufgefangen wurde dies von vager Hoffnung, dass der Chipriese bald wieder mehr China-Geschäft machen könnte. Die Indizes starteten wechselhaft in den Handel, ohne sich letztlich groß vom Fleck zu bewegen. Nvidia scheiterte knapp an einem Rekordhoch.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stand nach solidem Start mit 0,11 Prozent im Minus bei 45.515 Punkten. Ähnlich erging es dem marktbreiten S&P 500, der zuletzt um 0,10 Prozent auf 6.475 Punkte nachgab. Die Tech-Werte im NASDAQ 100 erfuhren zunächst etwas größere Nachfrage, doch ihr Auswahlindex notierte dann fast unverändert bei 23.564 Punkten.

Nvidia drehten zum Auftakt kurz auf und kamen ihrem Rekord bis auf einen Cent näher, doch dann zogen Anleger die Reißleine. Der Kurs des Chipriesen sackte mit zwei Prozent ins Minus und belastete damit die großen Indizes. Der KI-Spezialist wächst trotz des brachliegenden China-Geschäfts weiter rasant. Laut einem Medienbericht spricht Konzernchef Jensen Huang mit der US-Regierung über mögliche Verkäufe von KI-Chips aus der Modellreihe "Blackwell" nach China./tih/stk