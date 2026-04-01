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Aktien New York: Durchwachsener Start nach bislang guter Woche

15.04.26 15:57 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem jüngst guten Lauf haben die US-Börsen am Mittwoch im frühen Handel keine eindeutige Tendenz gezeigt. Anleger warten darauf, ob es in den kommenden Tagen zu einer weiteren Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran kommt. Hoffnungen darauf hatten zuletzt die Börsen nach den ergebnislos gebliebenen Gesprächen vom vergangenen Wochenende angetrieben. Impulse kommen zur Wochenmitte von weiteren Quartalsberichten, unter anderem von den Finanzinstituten Morgan Stanley und Bank of America.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab gut eine Viertelstunde nach dem Startgong um 0,20 Prozent auf 48.440 Punkte nach. Der technologielastige NASDAQ 100 notierte knapp im Plus bei 25.858 Zählern und nähert sich allmählich seinem Ende Januar erreichten Jahreshoch und damit auch seinem Rekordhoch von Ende Oktober. Der marktbreite S&P 500 pendelte mit 6.970 Punkten um seinen Vortagesschluss.

Unbestätigten Medienberichten zufolge könnte bereits an diesem Donnerstag ein weiteres Treffen zwischen der USA und dem Iran folgen. Gegen eine schnelle weitere Verhandlungsrunde in Islamabad spricht aber, dass Pakistans Premierminister aktuell für mehrere Tage in andere muslimische Vermittlerstaaten reist./ajx/he