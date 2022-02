Aktien New York: Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt treiben Kurse an

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine mögliche Entspannung im Konflikt um die Ukraine hat am Dienstag an der Wall Street für Aktienkäufe gesorgt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg im frühen Handel um 1,3 Prozent auf 35 012 Punkte. Das russische Verteidigungsministerium kündigte an, dass erste Truppen nach Manövern an ihre Standorte zurückkehren. Russlands Außenminister Sergej Lawrow sagte, der Dialog mit den USA und der Nato über die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien werde fortgesetzt.

Der marktbreite S&P 500 gewann 1,4 Prozent auf 4463 Punkte. Noch etwas stärker ging es für den technologielastigen NASDAQ 100 mit 1,6 Prozent auf 14 495 Zähler aufwärts./bek/men