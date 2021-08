Aktien New York: Erholung geht weiter - Nasdaq 100 mit Rekord

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen geht die am Freitag begonnene Erholung zu Wochenbeginn weiter. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stand am Montag im frühen Handel 0,55 Prozent höher bei 35 314,08 Punkten, nachdem dem Leitindex in der vergangenen Woche wegen Sorgen vor einer baldigen Straffung der Geldpolitik per Saldo mehr als ein Prozent eingebüßt hatte.

Händlern zufolge griffen die Anleger auf dem ermäßigten Kursniveau seit Freitag wieder zu - und dies zeigte sich auch am erweiterten US-Aktienmarkt. Für den breit aufgestellten S&P 500 ging es um 0,62 Prozent auf 4469,33 Punkte hoch. Der technologielastige NASDAQ 100 erreichte am Montag sogar einen erneuten Rekord, zuletzt schaffte er mit 15 205,99 Punkten ein Plus von 0,75 Prozent.

Am Freitag hatten Aussagen eines US-Notenbankers, der als Anhänger einer lockeren Geldpolitik gilt, die Ängste wegen einer geldpolitischen Verschärfung wieder etwas gemildert und damit das Interesse an Aktien erneut geweckt. Neue Hinweise erwarten Anleger im späteren Wochenverlauf vom Notenbanken-Treffen, das traditionell in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming beheimatet ist, aber auch 2021 wieder online stattfindet./tih/he