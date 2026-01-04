Aktien New York: Erholung - Monatsbilanz des Dow tiefrot

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Dienstag zur Erholung angesetzt. Die wichtigsten Indizes notierten deutlich im Plus. Die Optimisten am Markt klammern sich aktuell an die Hoffnung, dass der Krieg im Nahen Osten bald enden könnte. Laut dem "Wall Street Journal" soll sich US-Präsident Donald Trump gegenüber seinen Beratern bereit erklärt haben, den Krieg zu beenden. Dies solle geschehen, selbst wenn die strategisch wichtige Straße von Hormus weiterhin weitgehend gesperrt bleibe.

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Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial stieg um 1,3 Prozent auf 45.784 Punkte; damit setzte sich der Leitindex weiter von der runden und damit psychologisch wichtigen Marke von 45.000 Zählern ab. Die aktuelle Monatsbilanz aber ist mit einem Minus von aktuell 6,5 Prozent tiefrot.

Einen höheren Verlust auf Monatssicht gab es beim Dow zuletzt im September 2022. Seinerzeit hatten drastische Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln im Zuge des Ukraine-Krieges sowie Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie zu einem Inflationsschub geführt, der die Furcht vor weiteren Zinsanhebungen geschürt hatte.

Der marktbreite S&P 500 zog am Dienstag um 1,5 Prozent auf 6.438 Punkte an. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,6 Prozent auf 23.326 Punkte nach oben./la/he