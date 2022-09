Aktien New York: Erholung nach mehrtägigem Kursrutsch

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben sich nach mehreren verlustreichen Tagen wieder Schnäppchenjäger in Stellung gebracht. In den vergangenen Wochen hatten steigende Zinsen und die Sorge vor einem Konjunktureinbruch auf den Kursen gelastet. Am Dienstag nun verzeichneten insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte deutliche Gewinne.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg um 0,83 Prozent auf 29 502,64 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,01 Prozent auf 3691,87 Zähler nach oben. Der Technologiewerte-Index NASDAQ 100 zog um 1,25 Prozent auf 11 394,83 Punkte an.

Frische US-Konjunkturdaten gaben dem Markt zunächst keine klare Richtung. So sanken die Aufträge für langlebige Güter im August erneut leicht. Die Stimmung der Verbraucher aber hellte sich im September überraschend deutlich auf./la/he