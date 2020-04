Aktien New York: Erholung setzt sich mit weiterer Stabilisierung am Ölmarkt fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag an ihre Erholungsbewegung vom Vortag angeknüpft. Auftrieb gaben erneut vor allem die Ölpreise, die sich weiter von ihren Tiefs erholten. Beachtet wurden auch die Daten vom Arbeitsmarkt. Zwar stellten in der vergangenen Woche weitere 4,4 Millionen Menschen in den USA einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe, doch damit waren es deutlich weniger als in der Woche zuvor.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gewann im frühen Geschäft 0,76 Prozent auf 23 654,89 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,87 Prozent auf 2823,55 Zähler und der NASDAQ 100 rückte um 0,83 Prozent auf 8736,30 Punkte vor./ck/he