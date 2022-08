Aktien New York: Erholung vom schwächeren Start in den August

NEW YORK (dpa-AFX) - An den jüngsten Rücksetzer am US-Aktienmarkt hat sich zur Wochenmitte eine Erholungsbewegung angeschlossen. Nach überwiegend positiv aufgenommen Quartalsberichten zahlreicher Unternehmen sowie vor in Kürze anstehenden Konjunkturdaten legte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Mittwoch im frühen Handel um 0,67 Prozent auf 32 612,51 Zähler zu.

Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,75 Prozent auf 4121,80 Zähler. Der NASDAQ 100 gewann 1,23 Prozent auf 13 057,65 Zähler. In den zwei vorangegangenen Tagen hatten die US-Indizes nach einem ungewöhnlich starken Monat Juli geschwächelt./ck/he