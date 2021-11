Aktien New York: Erholungsbewegung nach Talfahrt am Freitag

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Montag leicht von ihren kräftigen Verlusten vor dem Wochenende erholt. Anleger warten zurzeit wohl vor allem auf neue Erkenntnisse zur Coronavirus-Variante Omikron und sind wieder ein wenig optimistischer geworden. Denn zwar könnte Omikron ansteckender sein als etwa Delta, aber noch ist unklar, ob es auch gefährlicher ist und die Zahl der Hospitalisierungen und Todesfälle dadurch steigt.

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) im frühen Handel 0,35 Prozent auf 35 019,79 Punkte, während der marktbreite S&P 500 um deutlichere 1,05 Prozent auf 4642,73 Zähler stieg. An der Nasdaq rückte der Auswahlindex 100 (NASDAQ 100) sogar um 1,71 Prozent auf 16 299,76 Punkte vor. Am Freitag waren sowohl der Dow als auch der Technologiewerte-Index im verkürzten Handel um mehr als zwei Prozent abgesackt, nachdem erste Meldungen über Omikron die Runde gemacht hatten./ck/ngu