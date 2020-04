Aktien New York: Erholungsgewinne nach Ölpreis-Crash

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine deutliche Erholung am Ölmarkt hat am Mittwoch den US-Börsen Gewinne beschert. Eine Drohung des US-Präsidenten war der Auslöser für den Anstieg der seit Wochenbeginn auf historische Tiefs gefallenen Rohölpreise. Donald Trump drohte dem Iran mit Angriffen auf Boote der Revolutionsgarden, sollten diese weiterhin amerikanische Schiffe gefährlich und provozierend bedrängen. Die neu erwachte Risikofreude der Anleger stützten zudem gute Nachrichten im Kampf gegen das neuartige Coronavirus.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gewann im frühen Geschäft 1,76 Prozent auf 23 424,41 Punkte. Damit erholte sich der US-Leitindex etwas von seinen deutlichen Verlusten der vergangenen zwei Handelstage. Der marktbreite S&P 500 stieg zur Wochenmitte um 1,78 Prozent auf 2785,33 Zähler und der NASDAQ 100 rückte um 2,17 Prozent auf 8585,05 Punkte vor./ck/he