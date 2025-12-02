DAX23.689 +0,4%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +4,4%Nas23.515 +1,0%Bitcoin77.807 +4,7%Euro1,1610 ±-0,0%Öl63,00 -0,5%Gold4.185 -1,1%
DAX fester -- US-Börsen höher -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Tesla, BMW, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech, PUMA, Bilfinger im Fokus
Aktien New York: Erholungsversuch geht weiter nach Rücksetzer

02.12.25 16:05 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart haben Anleger am Dienstag im frühen New Yorker Aktienhandel doch wieder zugegriffen. Vor allem galt dies im Technologiesektor, dessen Leitindex NASDAQ 100 gestützt auf die anziehenden NVIDIA-Aktien um 0,7 Prozent auf 25.521 Punkte stieg. Er nahm seine Erholung damit wieder auf und erreichte ein Hoch seit fast drei Wochen.

Gemäßigter ging es in der Breite zu: Während der 500 US-Werte umfassende S&P 500 im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 6.830 Punkte stieg, kam der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial nur auf einen Anstieg von 0,1 Prozent auf 47.323 Punkte.

Ein Zeichen für eine doch noch vorhandene, gewisse Risikobereitschaft an den Märkten ist am Dienstag eine Erholung von Kryptowährungen.

"Kursrückgänge bieten weiterhin attraktive Kaufgelegenheiten", kommentierte Analyst Michael Brown vom Broker Pepperstone mit Blick auf den Aktienmarkt. "Die Argumente für einen Bullenmarkt sind nach wie vor überzeugend: Solides Gewinnwachstum, eine widerstandsfähige Realwirtschaft, weiter beruhigte Handelsbeziehungen und eine zunehmend lockere Geldpolitik."/tih/mis