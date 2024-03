Aktien New York: Erneut Rekorde bei S&P 500 und Nasdaq - Dow vor Wochenminus

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen bricht der Rekordlauf auch am Freitag nicht ab. Arbeitsmarktdaten festigten insgesamt die Erwartung am Markt einer Leitzinssenkung im Juni. Anleger blieben deshalb gewillt, die Aktienkurse noch etwas höher zu treiben. Teilweise gab es erneute Rekorde.

Nur der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) blieb von seinem Rekordniveau noch etwas fern. Er legte nach rund einer Stunde zwar um 0,33 Prozent auf 38 920,84 Punkte zu, konnte damit aber sein bisheriges Wochenminus nur auf 0,4 Prozent reduzieren. Dank Gewinnen von 0,55 Prozent am Freitag fällt das Wochenfazit des NASDAQ 100 dagegen positiv aus. Das technologielastige Kursbarometer erhöhte sein Rekordniveau am Freitag auf knapp 18 400 Punkte.

Auch der breiter gefasste S&P 500 legte eine Bestmarke nach. Er steuert mit einem Anstieg um 0,59 Prozent auf 5187,76 Zähler ebenfalls auf eine erneute Gewinnwoche zu. Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners wäre dies die 17. in den vergangenen 19 Handelswochen. "Damit würde der S&P 500 seinen historischen Bestwert einstellen. Zuletzt gab es das im Jahr 1964", betonte der Experte./tih/jha/