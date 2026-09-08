DAX 25.988 -0,1%ESt50 6.409 +0,1%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,18 -0,6%Nas 26.487 -0,1%Bitcoin 67.553 -0,7%Euro 1,1631 +0,1%Öl 97,7 +0,7%Gold 4.403 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien New York Eröffnung: Schwäche vor allem beim Dow - Nasdaq besser

Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,485.39 USD -21.60 USD -0.08 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat der Handel am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende schwach begonnen. Auf die Stimmung drückten die weiter steigenden Ölpreise, die der Angst vor bald steigenden Zinsen neue Nahrung gaben. Steigende Aktien mit KI-Fantasie, die einmal mehr vor allem aus dem Chipsektor stammen, reichten in der Breite nicht als Gegengewicht.

Werbung

Der stärker von Standardwerten geprägte Dow Jones Industrial gab in den Anfangsminuten um 0,9 Prozent auf 52.949 Punkte nach, während der marktbreite S&P 500 um 0,4 Prozent auf 7.688 Zähler fiel. Der technologielastige NASDAQ 100 schlug sich zwar besser, stand zuletzt aber auch mit 0,3 Prozent im Minus bei 29.454 Punkten.

Laut Anastasia Amoroso vom Schweizer Vermögensverwalter Partners Group sind die Märkte "wahrscheinlich gerade in einer Art Verdauungsphase, da wir weltweit eine ziemlich bedeutende Anpassung der Zentralbankpolitik durchlaufen". Daher könnten die Aktienkurse einen Teil ihrer bisherigen Gewinne wieder abgeben oder zumindest vor einer Konsolidierung stehen, sagte die Expertin Bloomberg TV./tih/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.