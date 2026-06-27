Aktien New York: Eskalation im Nahen Osten belastet US-Börsen
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Verschärfung der Krise im Nahen Osten hat am Mittwoch Kursverluste an den Aktienmärkten der USA nach sich gezogen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,8 Prozent auf 52.510 Punkte. Damit ist der jüngste Rekordlauf des Dow vorerst beendet.
Nach der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump mit weiteren Angriffen gedroht. Das Militär habe den Iran mit seinen Attacken vergangene Nacht "hart getroffen" und "wir werden sie höchstwahrscheinlich auch heute Nacht wieder hart treffen", sagte er bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande des Nato-Gipfels im türkischen Ankara.
Der marktbreite S&P 500 Index gab um 0,4 Prozent auf 7.472 Zähler nach. Beim von den Tech-Giganten NVIDIA, Apple, Microsoft und Amazon dominierten NASDAQ 100 fiel der Verlust mit 0,1 Prozent auf 29.146 Punkte moderat aus./bek/he
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|Datum
|Rating
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|26.04.24
|Dow Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.23
|Dow Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.21
|Dow Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.21
|Dow Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.20
|Dow Sector Perform
|RBC Capital Markets