Aktien New York: Etwas schwächer - Banken werden skeptischer für US-Aktien

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Luft nach oben wird für den US-Aktienmarkt dünner. Am Mittwoch verbuchten die Indizes an Wall Street und Nasdaq Verluste. Bank-Analysten werden für US-amerikanische Aktien nach ihrem Rekordlauf, der die internationalen Börsen in den Schatten stellte, nun etwas skeptischer. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sank zur Wochenmitte zeitweise wieder unter die runde Marke von 35 000 Punkten. Zuletzt notierte er mit minus 0,29 Prozent auf 34 999,15 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,24 Prozent auf 4509,17 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100, der am Vortag auf ein Rekordhoch gestiegen war, ging es nun um 0,50 Prozent auf 15 597,65 Punkte nach unten.

Die Experten von Morgan Stanley stuften US-Aktien auf "Underweight" ab. Unter dem Eindruck der andauernden Pandemie und der Spannungen rund um Inflation, Anleiherenditen und Geldpolitik verwiesen sie auf die derzeit wieder sehr großen Risiken für das kurzfristige Wachstum. Auch die Citigroup, die Credit Suisse und die Bank of America mahnten Investoren zu etwas mehr Vorsicht hinsichtlich der weiteren Aussichten für den US-Aktienmarkt.

Oben im US-Leitindex waren die Aktien des Kreditkartenkonzerns Visa mit plus 1,6 Prozent. Unten verloren die Papiere des Chemiekonzerns Dow 1,7 Prozent.

Paypal (PayPal) machte mit einem Zukauf von sich reden: Der Zahlungsdienstleister will den japanischen Anbieter Paidy für 2,7 Milliarden US-Dollar schlucken. Bei Anlegern kam das Vorhaben zunächst gut an, dann aber drehte der Kurs ins Minus. Zuletzt verloren Paypal 1,5 Prozent./ajx/jha/