Aktien New York: Fallende US-Renditen schieben Aktien etwas an

04.09.25 19:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
21.625,6 PKT 127,9 PKT 0,59%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.483,9 PKT 35,6 PKT 0,55%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Erneut sinkende Renditen im Handel mit US-Staatsanleihen haben den Aktienbörsen in den USA am Donnerstag etwas Auftrieb gegeben. Nach einem verhaltenen Start legte der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt um ein halbes Prozent auf 45.514 Punkte zu.

Vor dem mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für August am Freitag kauften Investoren wie schon am Mittwoch US-Staatspapiere. Im Gegenzug fiel die Verzinsung zehnjähriger Bonds auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai. Zeichnen die Daten zur Beschäftigung in den USA im August das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarkt, dürfte das den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen, die Zinsen zu senken. Davon dürften Aktien profitieren.

Anleger könnten also auf sinkende Zinsen in den USA setzen. Mitte September steht die nächste Fed-Sitzung auf der Agenda. Derzeit gilt es am Markt als nahezu ausgemacht, dass die Währungshüter erstmals im laufenden Jahr den Leitzins senken werden - allerdings nur moderat, während US-Präsident Donald Trump seit Monaten deutliche Zinssenkungen fordert.

Der technologielastige NASDAQ 100 und der marktbreite S&P 500 legten jeweils um ein halbes Prozent zu. Der Nasdaq 100 lag damit bei 23.532 Zählern und der S&P 500 bei 6.480 Punkten.

Geschäftszahlen und Ausblicke einiger Unternehmen sorgten für deutliche Kursausschläge. Ein enttäuschendes Umsatzziel für das laufende Quartal brockte den Aktien von Salesforce einen Rücksetzer von 5,4 Prozent ein. Dass der auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) fokussierte Unternehmenssoftware-Spezialist im abgelaufenen Quartal besser als erwartet abschnitt, fiel weniger ins Gewicht.

Die Papiere von HP Enterprise (Hewlett Packard Enterprise) stiegen um 3 Prozent. Die Anleger gewichteten den überraschend guten Quartalsgewinn des IT-Unternehmens offenbar höher als einen mäßigen Ergebnisausblick.

Die Anteilsscheine von CIENA schnellten um 20 Prozent nach oben auf ein Hoch seit 2001. Der Netzwerkausrüster für die Telekombranche überraschte sowohl mit dem Quartalsbericht als auch mit dem Umsatzziel für das laufende Quartal positiv.

Die Modekette American Eagle Outfitters profitierte zuletzt von einer Werbekampagne mit der Schauspielerin Sydney Sweeney. Der Absatz übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen. Die Aktie schoss daraufhin um mehr als 30 Prozent nach oben.

Aktien von Texas Instruments büßten 3,8 Prozent ein. Der Halbleiterhersteller präsentierte sich auf einer Investorenveranstaltung der Investmentbank Citigroup./bek/nas

