Aktien New York: Fed-Signale für Leitzinssenkung hieven S&P 500 auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Dank der Schützenhilfe der US-Notenbank Fed ist der marktbreite S&P 500 am Donnerstag auf ein Rekordhoch geschnellt. Auch die anderen, an der Wall Street viel beachteten Aktienindizes zogen deutlich an.

Der S&P 500 stieg zuletzt um 0,98 Prozent auf 2955,07 Punkte. Zuvor hatte er bei gut 2956 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gewann 0,92 Prozent auf 26 746,68 Punkte. Für den Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 1,26 Prozent auf 7764,73 Punkte nach oben.

Die Fed hatte am Mittwoch die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet und ihre Bereitschaft zur Unterstützung der US-Wirtschaft signalisiert. Die Unsicherheiten für den wirtschaftlichen Ausblick hätten zugenommen. Man werde daher neue Informationen genau beobachten und "angemessen handeln", um die wirtschaftliche Expansion zu stützen. Zuvor hatte die Fed noch davon gesprochen, dass man bei der Festlegung der Geldpolitik "geduldig" sein werde./la/he