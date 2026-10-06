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Aktien New York: Festere Tendenz - S&P 500 und Nasdaq 100 mit Rekorden

Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
27,659.23 USD 181.92 USD 0.66 %
News | Analysen
S&P 500
7,819.63 USD 45.68 USD 0.59 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit positiven Vorzeichen und Höchstständen der Leitindizes S&P 500 sowie NASDAQ 100 sind die US-Aktienmärkte am Dienstag in den Handel gestartet. Begründet wird die freundliche Tendenz mit einer Entspannung an den Öl- und Anleihemärkten sowie der anhaltenden Rally der Technologiewerte.

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Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 51.608 Punkte. Der marktbreite S&P 500 erklomm ein Rekordhoch bei 7.830 Zählern und gewann zuletzt 0,7 Prozent auf 7.827 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 erreichte ein Rekordniveau bei 31.312 Zählern und legte zuletzt um 0,7 Prozent auf 31.299 Punkte zu./edh/he

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