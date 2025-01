Aktien New York: Festerer Jahresauftakt

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in das Börsenjahr 2025 gestartet. Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,79 Prozent höher bei 42.879,44 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,74 Prozent auf 5.925,44 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,82 Prozent auf 21.185,37 Punkte nach oben.

2024 konnten sich vor allem die Anleger an der Tech-Börse Nasdaq über deutliche Kursaufschläge freuen. Von ihren Rekordständen aus dem Dezember haben sich die Indizes in New York angesichts der jüngsten Gewinnmitnahmen zwar etwas entfernt. Doch für das neue Jahr rechnen Marktexperten mit weiter steigenden US-Kursen und Bestmarken - dank des wohl anhaltenden Boom-Themas Künstliche Intelligenz (KI) und der "America First"-Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump./edh/he