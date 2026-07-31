Aktien New York: Freundlich - Amazon legt kräftig zu

31.07.26 20:12 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Juli-Abschluss haben die US-Börsen am Freitag weiter zugelegt. Anleger brauchten etwas Zeit, um die besonders rasante Erholung an der Nasdaq-Börse vom Vortag zu verarbeiten. Im frühen Handel waren die Aufschläge deutlich, eine Zeit lang mussten die Indizes dann aber um ihre Gewinne kämpfen. Zwei Stunden vor Schluss sah das Bild dann wieder besser aus - mit den Zahlen des Online-Händlers Amazon als zentraler Stimmungstreiber, während Apple enttäuschte.

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Der technologielastige NASDAQ 100, der im frühen Handel bis zu 1,8 Prozent gewonnen hatte, notierte zuletzt mit 0,8 Prozent im Plus bei 28.326 Punkten. Vor allem Chipwerte waren im Technologiesektor mit Schwankungen für die Ausschläge verantwortlich. Andere US-Indizes schlugen im Tagesverlauf weniger stark aus, folgten zuletzt aber der Nasdaq nach oben. Der Dow Jones Industrial legte um ein halbes Prozent auf 52.478 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,6 Prozent auf 7.480 Zähler.

Auf Wochensicht zeichnen sich für die drei Leitindizes Gewinne von bis zu einem Prozent ab. Zu Ende geht am Freitag aber auch der Juli mit einem trüben Bild an der Nasdaq. Während der Dow in diesem Monat aktuell 0,3 Prozent gewonnen hat, bleibt für den Nasdaq 100 trotz der jüngsten Erholung ein deutlicher Abschlag von derzeit 6,4 Prozent in den Büchern. Er war zuletzt schwer gezeichnet von Sorgen um den KI-Megatrend.

Amazon hob sich mit einem Kurssprung um 15 Prozent positiv von der Apple-Aktie (Apple) ab, die in den vergangenen Wochen mit einer Rekordserie aber auch einen besseren Lauf hinter sich hatte. Die Titel des Handelsriesen erreichten den höchsten Stand seit Ende Mai, während die Anteile des iPhone-Herstellers mit zehn Prozent unter einem enttäuschenden Umsatzausblick litten. Apple machen vor dem Start der nächsten iPhone-Generation Engpässe bei wichtigen Bauteilen zu schaffen.

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Amazon profitierte im Quartal weiter vom KI-Boom vor allem über die Cloud-Sparte AWS, die Anleger überzeugte. Der Handelsriese steigerte den Umsatz und Gewinn deutlich. Das zweite Quartal sei genau nach dem Geschmack der Bullen gewesen, kommentierte Analyst Brad Erickson von RBC. Dass noch mehr Geld in den Ausbau der KI-Infrastruktur fließen soll, beunruhigte die Anleger nun nicht mehr. Doug Anmuth von JPMorgan kommentierte dazu, dass sich die Investitionen auszahlen würden.

Zahlen für das zweite Quartal legten auch zwei große Öl-Konzerne vor. Exxon verfehlte die Gewinnerwartungen von Analysten knapp, die Aktie verlor 1,6 Prozent. Chevron hingegen schnitt besser ab als vom Markt erwartet war, das Papier legte um 1,9 Prozent zu. In der Branche im Fokus stand auch der am Freitag wieder etwas höhere Ölpreis.

Mit Reddit und Roblox gerieten zwei Internet-Aktien wegen enttäuschender Nutzerzahlen in einen tiefen Abwärtsstrudel: Ihre Kurse brachen um 21 respektive 28 Prozent ein. Coinbase rutschten um zehn Prozent ab, nachdem der Umsatz der Kryptobörse im zweiten Quartal die Markterwartungen verfehlt hatte./tih/he