Aktien New York: Freundlich - Dow kann 30 000 Punkte aber nicht halten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienaärkt hat am Dienstag aufgrund des zunehmenden Optimismus über den Corona-Impfbeginn sowie der Fortschritte bei den Gesprächen über ein weiteres US-Corona-Hilfspaket zugelegt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg im frühen Handel wieder über 30 000 Punkte, konnte diese vielbeachtete Marke aber nicht halten. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,36 Prozent im Plus bei 29 970,12 Punkten. Am Vortag hatte der Dow mit 30 325 Punkten ein weiteres Rekordhoch markiert.

Der marktbreite S&P 500 kletterte am Dienstag um 0,60 Prozent nach oben auf 3669,38 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,68 Prozent auf 12 546.36 Zähler aufwärts./edh/mis