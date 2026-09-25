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Aktien New York: Freundlich - Wieder mehr Hoffnung auf Nahost-Lösung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag dank wieder zunehmender Hoffnungen auf eine Lösung des Nahost-Konflikts moderat zugelegt. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 51.552 Punkte, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,3 Prozent an.

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Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,3 Prozent auf 7.727 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,4 Prozent auf 30.602 Punkte aufwärts. Damit steuert der technologielastige Index auf einen Wochengewinn von rund 3,2 Prozent zu.

Der Iran legte den USA laut Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vor. Dem Plan zufolge könne die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus nach sieben Tagen wieder geöffnet werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt seien, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi laut der "New York Times" und der "Financial Times" am Rande der UN-Woche in New York. Aus dem Weißen Haus hieß es, dass über Vermittler positive und konstruktive Gespräche geführt werden. Die Ölpreise gaben am Freitag etwas nach, bewegen sich allerdings immer noch auf relativ hohem Niveau./edh/nas

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