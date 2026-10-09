Aktien New York: Freundliche Tendenz - KI-Sorgen lassen nach

09.10.26 16:07 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nachlassende Sorgen über die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben den US-Aktienmärkten am Freitag einen freundlichen Handelsauftakt beschert. Auch die wieder zurückgehenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die daraus resultierend etwas gesunkenen Ölpreise hellten die Anlegerstimmung auf. Positive Impulse lieferten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, wonach die Vereinigten Staaten vor den Zwischenwahlen im November keinen Angriff auf den Iran starten würden. Trump verwies zudem auf "produktive Gespräche" mit dem Iran.

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Der Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,2 Prozent auf 51.351 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,3 Prozent an. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,3 Prozent auf 7.786 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es ebenfalls um 0,3 Prozent auf 30.810 Punkte aufwärts. Damit läuft es für den technologielastigen Index auf eine neutrale Wochenbilanz hinaus./edh/he